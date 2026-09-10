Italia Under 16, Immobile nuovo capo delegazione: "Voglio restituire qualcosa al calcio"

"È arrivato il momento di restituire al calcio qualcosa di quello che mi ha dato in tanti anni di carriera – dichiara l’ex bomber azzurro, autore di 17 reti in 57 presenze con la Nazionale A –; farlo con i ragazzi rappresenta per me una grande opportunità: quella di rimettermi in gioco e, soprattutto, di trasmettere loro ciò che ho imparato dentro e fuori dal campo. Credo che l’esperienza abbia valore soprattutto quando può essere messa a disposizione di chi sta percorrendo i primi passi del proprio percorso in azzurro. Ringrazio il presidente Malagò per questa opportunità: tornare a Coverciano sarà per me un’emozione grandissima”.