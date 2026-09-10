Rowe: "All'Atalanta chance per migliorarmi, a Bologna sanno tutto"

10 Set 2026 - 16:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© atalanta.it

© atalanta.it

"L'Atalanta è un'ottima società, una specie di famiglia adatta al mio percorso di crescita, ha una storia recente di grande successo nelle competizioni europee. A Bologna conoscono la verità". Jonathan Rowe, nel presentarsi da ultimo acquisto estivo nerazzurro, risponde indirettamente all'amministratore delegato rossoblù, Claudio Fenucci, che la settimana scorsa aveva citato "problemi caratteriali" e "insofferenza in ritiro".

"Per chi mi conosce, a Bologna sanno qual è la verità e preferisco non esprimermi in merito alle parole sul mio conto", taglia corto l'attaccante inglese. "La trattativa per venire a Bergamo è stata piuttosto lunga, ma abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Sapevo che Sarri sarebbe stato importante per la mia crescita: possiamo far grandi cose a Bergamo, penso di poter aiutare la squadra con le mie caratteristiche", spiega.

Ala sinistra, numero 11 di maglia, il classe 2003 inevitabilmente viene paragonato ad Ademola Lookman: "L''ho visto in estate in vacanza, mi ha detto solo belle cose sull'Atalanta e di lui non posso che parlare bene. Lui ha le qualità e io le mie, siamo calciatori e uomini diversi". "Sarri è un ottimo allenatore e ha molto rispetto in Italia. Ha già fatto tanto a livello di palmarès - chiude Rowe -. Gli obiettivi personali sono una sfida con me stesso e li tengo per me, vorrei contribuire tanto in termini di gol e assist. Gioco sabato sera col Cagliari? Aspettiamo le distinte, non vedo l'ora di vivere i tifosi e l'atmosfera. Io mi esprimo sul campo, non in sala conferenze".

Ultimi video

01:45
Juve, cercasi capitano

Juve, cercasi capitano: con Locatelli ko tocca a...

01:14
PAPERA ZENGA MCH

Zenga consola Pepo Martinez: "Anch'io ho sbagliato come te"

01:26
Napoli, cosa salvare dal k.o contro l'Arsenal? I promossi e i bocciati

Napoli, cosa salvare dal k.o contro l'Arsenal? I promossi e i bocciati

00:54
"Josep Martinez in discussione? Guardate le parate contro il Real"

"Josep Martinez in discussione? Guardate le parate contro il Real"

03:32
Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

Sabatini: "Vi dico una cosa su Leao: quel dato..."

00:50
Sabatini: "Allegri rischia? Non prendiamoci in giro"

Sabatini: "Allegri rischia? Non prendiamoci in giro"

01:55
Como pronto al debutto

Como pronto al debutto

02:14
Dybala e la Champions

Dybala e la Champions

01:18
Perico e Raikkonen Jr.

Nel futuro della Formula 1: ecco Perico e Raikkonen Jr.

01:24
Comincia il Vanoli bis

Comincia il Vanoli bis: ritrova la Fiorentina a zero

01:45
Quando i gol non bastano

Quando i gol non bastano: se Madrid non ama Mbappé

02:05
Roma, tempo di Champions

Roma, tempo di Champions

01:46
Milan, ecco Hutchinson

Milan, ecco Hutchinson

01:38
Gattuso, ora il Milan

La Lazio vuole correre ancora: Gattuso contro il "suo" Milan

01:47
Errori da numeri uno

Errori da numeri uno

01:45
Juve, cercasi capitano

Juve, cercasi capitano: con Locatelli ko tocca a...

I più visti di Calcio

DICH GASPERINI PRE GALATASARAY 9/9 DICH

Gasperini: "Grande considerazione per l'avversario, ha giocatori molto importanti"

DICH ALLEGRI SU GARA VS ARSENAL DICH

Napoli, Allegri: "Contro l'Arsenal con orgoglio e grande voglia"

Pallone d'Oro 2026, tutti i 30 candidati

DICH CHIVU SU POSSIBILITA' DI VINCERE LA CHAMPIONS PRE REAL MADRID PER SITO 7/9 DICH

Chivu: "Mou stupito che non abbiamo vinto la Champions? Ma lui avrebbe voluto?"

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Juventus-Milan 1-1: gli highlights

Callegari: "Martinez? Ecco perché ha sbagliato".

Callegari: "Martinez? Ecco perché ha sbagliato".

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:34
Champions, Galantic: "Roma ha ridotto monte ingaggi e aumentato qualità rosa"
17:47
Udinese, si ferma Solet: niente Inter
16:55
Stroppa: "Venezia ricompattato, pronti per la Fiorentina"
Andy Diouf
16:44
Inter, che riconoscimento per Diouf: è tra i pre-convocati della Francia
16:37
Sassuolo, pronto Berardi mentre Volpato è out