Rowe: "All'Atalanta chance per migliorarmi, a Bologna sanno tutto"

"L'Atalanta è un'ottima società, una specie di famiglia adatta al mio percorso di crescita, ha una storia recente di grande successo nelle competizioni europee. A Bologna conoscono la verità". Jonathan Rowe, nel presentarsi da ultimo acquisto estivo nerazzurro, risponde indirettamente all'amministratore delegato rossoblù, Claudio Fenucci, che la settimana scorsa aveva citato "problemi caratteriali" e "insofferenza in ritiro".
"Per chi mi conosce, a Bologna sanno qual è la verità e preferisco non esprimermi in merito alle parole sul mio conto", taglia corto l'attaccante inglese. "La trattativa per venire a Bergamo è stata piuttosto lunga, ma abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Sapevo che Sarri sarebbe stato importante per la mia crescita: possiamo far grandi cose a Bergamo, penso di poter aiutare la squadra con le mie caratteristiche", spiega.
Ala sinistra, numero 11 di maglia, il classe 2003 inevitabilmente viene paragonato ad Ademola Lookman: "L''ho visto in estate in vacanza, mi ha detto solo belle cose sull'Atalanta e di lui non posso che parlare bene. Lui ha le qualità e io le mie, siamo calciatori e uomini diversi". "Sarri è un ottimo allenatore e ha molto rispetto in Italia. Ha già fatto tanto a livello di palmarès - chiude Rowe -. Gli obiettivi personali sono una sfida con me stesso e li tengo per me, vorrei contribuire tanto in termini di gol e assist. Gioco sabato sera col Cagliari? Aspettiamo le distinte, non vedo l'ora di vivere i tifosi e l'atmosfera. Io mi esprimo sul campo, non in sala conferenze".