Rowe: "All'Atalanta chance per migliorarmi, a Bologna sanno tutto"

Ala sinistra, numero 11 di maglia, il classe 2003 inevitabilmente viene paragonato ad Ademola Lookman: "L''ho visto in estate in vacanza, mi ha detto solo belle cose sull'Atalanta e di lui non posso che parlare bene. Lui ha le qualità e io le mie, siamo calciatori e uomini diversi". "Sarri è un ottimo allenatore e ha molto rispetto in Italia. Ha già fatto tanto a livello di palmarès - chiude Rowe -. Gli obiettivi personali sono una sfida con me stesso e li tengo per me, vorrei contribuire tanto in termini di gol e assist. Gioco sabato sera col Cagliari? Aspettiamo le distinte, non vedo l'ora di vivere i tifosi e l'atmosfera. Io mi esprimo sul campo, non in sala conferenze".