Brugge-Liverpool, Champions League. La più classica delle costruzioni da dietro, Sommer che prova a far partire l'azione allargando il gioco sulla destra, ma sbaglia il passaggio, e Szoboszlai che intercetta mettendo in mezzo per Isak che, tutto solo, non ha problemi a battere il portiere svizzero e a dare il vantaggio ai Reds. Una situazione che di certo non farà rimpiangere Sommer ai tifosi dell'Inter che, nella scorsa stagione, non hanno particolarmente apprezzato certe libertà in avvio di azione del loro ex portiere.