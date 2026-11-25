La Juventus come si sa è alla caccia di un “centravanti fisico e strutturato intorno ai 1,95 m” per dirla con le parole di Spalletti e in vista di gennaio i nomi in pole position sono quelli di Scamacca e Mateta, ma i bianconeri seguono con interesse da tempo anche Alexander Sorloth, già inseguito la scorsa estate e tornato di moda in questi giorni. I dubbi sull’attaccante norvegese dell’Atletico erano soprattutto di natura fisica visto che ha da poco recuperato da un lungo infortunio, ma dalla notte di Champions arriva un messaggio per la Vecchia Signora: Sorloth sta bene ed è in gran forma, come dimostra il gol che ha sbloccato la partita contro il Viking, arrivato 197 giorni dopo l’ultima rete segnata 17 partite fa all’Ossasuna.