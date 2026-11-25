Inter-Stoccarda, le pagelle: la Thu-La si merita un doppio 7, Carlos Augusto è straordinario
Grande freddezza di Sucic sul rigore che sblocca tutto, finalmente si vede il vero Akanjidi Enzo Palladini
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INTER
Josep Martinez 6 - La prima parata significativa della partita è sua dopo un quarto d'ora, su un tiro di Fuhrich. Qualche uscita non perfetta, ma sempre attento tra i pali.
Bisseck 6 - Ha il "vizio" di rendere complicate delle giocate apparentemente semplici, caratteristica che non dà molta tranquillità al resto della squadra. Potrebbe esaltare la sua prova a fine primo tempo, ma il suo tiro di destro da posizione favorevole è proprio debole. Si riscatta nel secondo tempo con un bel salvataggio su Nartey.
Akanji 7 - Il duello è spesso tra lui e il bomber Demirovic ed è già una buona notizia che lo svizzero tenga botta, senza le distrazioni che hanno costellato la sua stagione finora. Un grande salvataggio a pochi minuti dalla fine gli alza il voto.
Bastoni 6 - Meno di un tempo in campo, senza sbavature evidenti e con qualche buon inserimento in avanti, poi deve arrendersi a un problema muscolare.
Dal 41' pt Dimarco 6,5 - Entra abbastanza velocemente in partita nonostante il rapidissimo riscaldamento. Il suo contributo è importante da subito e dopo una decina di minuti del secondo tempo un suo cross procura il rigore dell'1-0.
Spence 6,5 - Dopo qualche piccola incertezza iniziale, cresce molto con il passare dei minuti e si rende molto utile alla causa presidiando bene la fascia destra.
Barella 6,5 - Ancora carico per la buona prova di Bergamo (sua più che della squadra), ondeggia tra il centro e il centro-destra, cercando spazi per uscire dall'accerchiamento avversario. Meriterebbe di più il suo tiro di esterno destro che alla fine del primo tempo finisce sul palo.
Dal 41' st Stankovic sv.
Sucic 6,5 - Non facile svolgere compiti di regia quando ci si trova in mezzo a belve assatanate che ti braccano ovunque. Prova a ragionare, ma non è sempre semplice. Da elogiare però la sua freddezza nel trasformare il rigore dell'1-0.
Mkhitaryan 5,5 - Quando può giocare a un tocco e in pochi metri ha sempre le soluzioni giuste, ma gli altri corrono tanto e per lui non è semplice tenere il ritmo. Poco prima della mezz'ora di gioco non arriva su un assist delizioso di Thuram.
Dal 23' st Jones 5,5 - Ancora una volta trova qualche difficoltà a entrare in partita, ma già il fatto che sia rientrato è una buona notizia.
Carlos Augusto 7,5 - Il tempo di capire bene il senso tattico della gara, poi inizia a dare il suo contributo quantitativo e qualitativo sulla fascia sinistra. Poi deve abbassarsi a fare il centrale per l'uscita di Bastoni. La sua è una prestazione coraggiosa, attenta, esemplare per il lavoro difensivo eccellente.
Pio Esposito 6,5 - Con Chabot addosso che non lo fa respirare, prova quando può a giocare a un tocco, spesso con cambi di gioco, unica soluzione che mette un po' in difficoltà i tedeschi. Deliziosa la finta con cui libera Lautaro per il 2-0.
Dal 41' st Diouf sv
Thuram 7 - A testa bassa e con la solita generosità scarica i suoi watt verso l'area avversaria, ma dopo meno di un quarto d'ora va a prendersi un cartellino giallo per un eccesso di foga. Quando parte è sempre un deterrente per gli avversari, ma poco prima della fine del primo tempo si mangia un gol che potrebbe dare una svolta pesante. Non si arrende, continua a provarci e arriva all'ora di gioco sfinito.
Dal 23' st Lautaro Martinez 7 - Quando uno è forte, è forte. Aveva un po' preoccupato lo spezzone di partita giocato contro l'Atalanta, invece questo ritorno in Champions inizia con qualcosa di fenomenale. Il capitano inizia l'azione e va a chiuderla con un tiro secco che porta il 2-0.
Allenatore Chivu 6,5 - Non ha trovato subito tutte le contromisure per il gioco aggressivo dello Stoccarda, ma con il passare dei minuti ha sistemato tutto.
STOCCARDA
Seimein 6,5; Jelts 5 (26' st Jaquez 6), Chabot 6, Hendriks 6; Vagnoman 6,5 (18' st Leweling 6,5), Nartey 6 (26' st Stiller 6), Spalt 5,5, Mittelstadt 6,5; El Khannous 5 (39' st Tiago Tomàas sv), Demirovic 5, Fuhrich 6,5 (18' st Undav 6). Allenatore Sebastian Hoeness 6.