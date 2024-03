Inter, Cda: primo semestre in utile di 22,3 milioni, con ricavi in aumento del 35%

cda nerazzurro

Il CdA si è tenuto anche alla presenza del presidente Steven Zhang in videocollegamento da Nanchino. Convertiti altri 22 milioni

© Getty Images Il CdA dell'Inter, presieduto dal presidente Steven Zhang in video collegamento da Nanchino, ha approvato i risultati economici del club nerazzurro per il primo semestre della stagione 2023/24: la società ha registrato un utile netto consolidato di 22,3 milioni, rispetto alla perdita netta di 63,5 milioni al 31 dicembre 2022, con ricavi in aumento del 34,6% a 265,4 milioni di euro spinti dalla crescita delle entrate per le operazioni di mercato, per i diritti tv, per il matchday e per gli sponsor.

"Alla conversione a patrimonio netto finanziamenti soci per 76 milioni di euro effettuata nel settembre 2023, si aggiunge oggi un'ulteriore conversione di 22 milioni di euro con efficacia al 31 marzo 2024. Nella stagione corrente il supporto da parte dell'azionista di maggioranza ha raggiunto un totale di 98 milioni di euro - spiega il club nerazzurro in una nota - FC Internazionale Milano prevede di chiudere l'esercizio 2023-2024 con un risultato consolidato in miglioramento rispetto alla stagione precedente. Prosegue in modo netto il percorso di miglioramento della situazione economico-finanziaria del Club, sostenuta da un circolo virtuoso alimentato dai risultati positivi ottenuti dalla società dentro e fuori dal campo", conclude l'Inter.