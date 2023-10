Inter, causa all'ex sponsor: decreto ingiuntivo per Zytara Labs

30 MILIONI ARRETRATI

La società a cui fa capo il marchio Digitalbits risulta inadempiente per oltre 30 milioni di euro

L'Inter ha deciso di fare causa a Zytara Labs per gli oltre 30 milioni di euro non corrisposti per le sponsorizzazioni delle maglie nerazzurre della scorsa stagione. Il club aveva presentato ricorso al Tribunale di Milano, che ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti della piattaforma digitale a cui fa capo il marchio Digitalbits, che compariva sulle divise da gioco fino alla scorsa primavera.

"Il Tribunale di Milano ha emesso il decreto ingiuntivo nei confronti di Zytara Labs come da nostra richiesta e stiamo attualmente procedendo con gli adempimenti necessari per dare adeguata comunicazione alla controparte", si legge in una nota.

A febbraio l'Inter aveva comunicato che la società in questione non aveva versato nessuna delle 3 rate previste dal contratto e poco tempo dopo era arrivata la rimozione del marchio dalle divise della prima squadra, prima del nuovo accordo con Paramount+.

