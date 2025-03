Inter, Calhanoglu: "Voglio Champions e Pallone d'Oro. Sono rimasto per i tifosi"

Impegnato in Nations League con la Turchia (non è mancato il gol all'Ungheria su rigore), Hakan Calhanoglu non smette di pensare all'Inter. Agli obiettivi da raggiungere sul campo, visto che i nerazzurri sono ancora in corsa in tutte le competizioni, ma anche al mercato. Non parliamo del suo futuro, bensì di quello di Arda Guler, nelle ultime settimane accostato ai nerazzurri per l'estate: "L'ho già detto qualche giorno fa, vediamo cosa succederà, però il mio pensiero è per lui che vuole giocare di più" le parole del 31enne che non sono passate inosservate ai tifosi nerazzurri i quali apprezzano, e non poco, il talento del Real Madrid.