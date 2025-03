La Procura di Milano apre un'inchiesta sulla vendita di San Siro a Milan e Inter

In settimana i club hanno inviato a Palazzo Marino il documento di fattibilità e la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Sala ha approvato la delibera con le linee d'indirizzo per gli step successivi: l'avvio della conferenza dei servizi e un avviso pubblico per verificare l'interesse di altri soggetti all'acquisto. Le cifre sarebbero intorno ai 124 milioni per l'area più 72 milioni e 980mila euro per l'impianto ma con uno 'sconto' di 80 milioni a carico del Comune per la rimozione delle macerie da demolizione e le bonifiche.