Asllani: "Giusto fischiarmi, ma dopo la Supercoppa sono stati troppo aggressivi. Futuro? Non faccio promesse"

"Restare all'Inter per tanti anni? Sì, certo. Io ho sempre detto di essere un tifoso interista, ma non voglio stare qui a fare promesse perché tanto adesso è inutile. Penso a finire la stagione". A parlare è Kristjan Asllani, direttamente da Wembley, dopo il ko con la sua Albania al cospetto dell'Inghilterra nel primo match valido per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Il 23enne, chiamato più volte in stagione a sostituire Calhanoglu non si è nascosto riguardo alle critiche ricevute dai tifosi: "Sono stato fischiato, non sono qui a dire le bugie - ha ammesso l'ex Empoli -. Sicuramente se l'hanno fatto avevano i loro motivi, non avevo giocato bene, mi meritavo i fischi, mi prendo tutte le cose negative. Però c'è anche la cosa che dopo la Supercoppa sono stati troppo aggressivi con me, non pensavo di meritare quel trattamento".