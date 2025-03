Calhanoglu chiama Guler all'Inter: "Un fratello, vorrei venisse da noi. Giocherebbe di più"

“Arda Guler è un giocatore molto importante, un fratello a cui tengo molto. Mi piacerebbe venisse a giocare con noi. Il mio consiglio è che vada dove può giocare di più, lo merita". Dopo la vittoria della Turchia per 3-1 sull'Ungheria nei playout della Lega A/B di Nations League, Hakan Calhanoglu, rimasto in campo per tutti i 90', chiama il compagno di Nazionale all'Inter. "Alla fine tutti vorrebbero giocatori di qualità - ha detto il centrocampista dell'Inter, come riportato da fcinter1908 - Non so com'è la sua situazione, non voglio entrare troppo nel dettaglio. Perché alla fine decide lui".