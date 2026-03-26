Qualificazioni Mondiali 2026: Kadioglu manda la Turchia in finale

TURCHIA-ROMANIA 1-0



Prosegue il cammino della Turchia, che continua a inseguire quei Mondiali che mancano dal 2002: è 1-0 sulla Romania, Calhanoglu e compagni volano in finale. Spingono sin dal via i padroni di casa, sul campo del Besiktas, ma non riescono a sfondare contro una rivale molto organizzata. Spreca Arda Guler e non si rende pericoloso Calhanoglu, titolare con Yildiz, mentre Lucescu e i suoi si fanno vedere con Hagi. Il pareggio resiste fino al 53', quando Arda Guler pesca Ferdi Kadioglu con un'autentica magia: cross geniale, grande inserimento del terzino ed è 1-0. Hagi sfiora subito il pari, mentre Calhanoglu non riesce a bissare il risultato. Radu evita il gol di Arda Guler e la Turchia rischia col palo di Stanciu, prima di mettersi in controllo. Finale conquistata per Montella, che sogna i Mondiali.