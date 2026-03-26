QUALIFICAZIONI MONDIALI

Qualificazioni Mondiali 2026: Kadioglu manda la Turchia in finale

Yildiz, Calhanoglu e compagni volano in finale, dove sfideranno una tra Slovacchia e Kosovo. Sconfitta 1-0 la Romania

26 Mar 2026 - 19:55
© Getty Images

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Serve una magia di Arda Guler, bravissimo a pescare Ferdi Kadioglu in mezzo all'area, alla Turchia per centrare la finalissima nei playoff che valgono la qualificazione ai Mondiali. Calhanoglu e compagni, già pericolosi in un primo tempo equilibrato, sconfiggono 1-0 la Romania e aspettano la loro avversaria nella finalissima che determinerà una delle quattro qualificate europee ai Mondiali. Decisivo il terzino del Brighton, che la sblocca al 53'.

TURCHIA-ROMANIA 1-0

Prosegue il cammino della Turchia, che continua a inseguire quei Mondiali che mancano dal 2002: è 1-0 sulla Romania, Calhanoglu e compagni volano in finale. Spingono sin dal via i padroni di casa, sul campo del Besiktas, ma non riescono a sfondare contro una rivale molto organizzata. Spreca Arda Guler e non si rende pericoloso Calhanoglu, titolare con Yildiz, mentre Lucescu e i suoi si fanno vedere con Hagi. Il pareggio resiste fino al 53', quando Arda Guler pesca Ferdi Kadioglu con un'autentica magia: cross geniale, grande inserimento del terzino ed è 1-0. Hagi sfiora subito il pari, mentre Calhanoglu non riesce a bissare il risultato. Radu evita il gol di Arda Guler e la Turchia rischia col palo di Stanciu, prima di mettersi in controllo. Finale conquistata per Montella, che sogna i Mondiali.

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