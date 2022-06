Inter, Calhanoglu: "Non rispondo a Ibrahimovic, derby perso anche per colpa di Inzaghi"

Hakan Calhanoglu senza filtri su Inter, Simone Inzaghi, Milan e sul rapporto con Ibrahimovic, soprattutto dopo il messaggio-sfottò fatto dallo svedese durante i festeggiamenti per lo scudetto rossonero. "Ibra non ha 18 anni, è un uomo di 40 anni: io non farei cose del genere a quell'età. Quest'anno non ha praticamente giocato, non ha contribuito al titolo. Gli piace essere al centro dell'attenzione, non mi interessa. Ha scritto di me anche sul suo libro, doveva scrivere queste cose se no sarebbe stato vuoto. Non gli rispondo" dice il centrocampista turco a Tivibu Spor.

© Getty Images