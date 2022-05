Milan, giornata di festa a Milano: migliaia di tifosi in delirio per i campioni d'Italia

PARATA ROSSONERA

Partenza da Casa Milan poi tour per le vie principali di Milano fino a Piazza del Duomo e infine cena di squadra

Dopo la conquista dello scudetto sul campo del Sassuolo, per il Milan è stata una giornata di festa con i propri tifosi a Milano. Due bus scoperti sono partiti verso le 18 da Casa Milan per dirigersi verso Piazza Duomo, "scortati" dalle ali formate da migliaia di tifosi rossoneri. Una volta arrivati nel centro del capoluogo lombardo le celebrazioni sono proseguite, tra cori, fumogeni e un'atmosfera caldissima. Dopo il lungo abbraccio con i propri fan, Ibra e compagni si sono recati a cena per chiudere le celebrazioni.

RIVIVI LA CRONACA DELLA GIORNATA

LO SPEAKER ANNUNCIA: FESTA FINITA

Alle 22.40 lo speaker rossonero annuncia la fine dei festeggiamenti e invita i tifosi a tornare a casa, ringraziando tutti per lo straordinario supporto mostrato ai ragazzi di Pioli. La squadra mostra lo scudetto dal balcone dell'Arengario mentre i tifosi non accennano a rientrare. Poi il Milan a cena per chiudere in bellezza la giornata.

CAMBIO PROGRAMMA: NIENTE CAMBIO BUS

In origine la squadra doveva scendere dai bus scoperti per salire sopra un altro e dirigersi al ristorante ma tanto è il ritardo, visto l'entusiasmo dei tifosi, che cambia il programma: la squadra andrà a cenare direttamente sui due pullman usati per la festa.

FESTA GRANDE IN PIAZZA DUOMO

I bus, come nel tragitto dalla sede al centro, faticano a muoversi in piazza Duomo: i tifosi rossoneri accompagnano la squadra (i giocatori vestono tutti le maglie con il 19, numero degli scudetti) in ogni suo spostamento. Tanti i cori e tanti i fumogeni, tanto che il rosso fa da sfondo al Duomo.

© Getty Images

I BUS ARRIVATI IN PIAZZA DUOMO

Finalmente i due bus scoperti del Milan sono arrivati in piazza Duomo, poco prima delle 22, per ricevere anche l'abbraccio dei tifosi che si trovavano nel centro di Milano da ore. I bus faranno il giro dell'intera piazza per poi dirigersi a cena in un ristorante poco distante.

APERTA INCHIESTA SULLO STRISCIONE-SFOTTÒ

La Procura della Federcalcio ha aperto un'inchiesta "per presunta violazione dell'art 4 del Codice di giustizia sportiva" (che impone il rispetto dei principi di correttezza e lealtà, ndr) per lo striscione esposto dai calciatori del Milan nel corso della celebrazione della vittoria dello scudetto. Durante il tragitto dei bus scoperti verso il centro di Milano è spuntato il messaggio "La Coppa Italia mettila nel c...", presa in giro all'Inter che richiama quella del 2007 quando Ambrosini aveva tenuto in mano uno striscione con scritto "Lo scudetto mettilo nel c..." (i nerazzurri avevano vinto il campionato, i rossoneri la Champions).

IBRA, CHE FRECCIATA A CALHANOGLU: "MANDATE UN MESSAGGIO A HAKAN"

Ibrahimovic, capopopolo sul pullman rossonero, si è rivolto ai tifosi lanciando una frecciata tutt'altro che velata all'ex Calhanoglu, che in estate ha scelto l'Inter dopo aver deciso di non rinnovare col Milan: "Mandate un messaggio a Hakan", ha chiesto lo svedese al popolo rossonero impazzito per le strade di Milano.

DUE ORE DI RITARDO SULLA TABELLA DI MARCIA

L'arrivo dei bus in piazza Duomo era inizialmente previsto alle 20 ma, vista l'andatura lenta per la folla rossonera che accompagna il tragitto, ora l'arrivo è stato spostato alle 22. Così anche la cena: dalle 22 spostata a mezzanotte.

ANCHE BERLUSCONI ALLA FESTA

C'è anche Silvio Berlusconi, in compagnia di Adriano Galliani, in piazza Duomo dove sta per arrivare il bus scoperto con il Milan neo campione d'Italia. L'ex patron rossonero è affacciato da una terrazza e sta salutando le migliaia di tifosi che hanno già riempito la piazza dalle prime ore del pomeriggio. Berlusconi prenderà parte alla cena con i giocatori e lo staff del Milan dopo la sfilata.

LA SITUAZIONE ATTUALE

I bus con a bordo i giocatori e lo staff tecnico del Milan procede a passo d'uomo accompagnato dalla folla di tifosi rossoneri.



Festa scudetto Milan, l'abbraccio dei tifosi fino a piazza Duomo















































































KRUNIC E MAIGNAN CON UNO STRISCIONE PROVOCATORIO VERSO L'INTER

Come già accaduto in passato, anche durante questa sfilata è arrivato uno striscione passato dai tifosi nelle mani dei giocatori del Milan. Questa volta sono Mike Maignan e Rade Krunic a tenerlo in vista.

© twitter

PARTITI I BUS SCOPERTI

Due bus scoperti sono partita - a fatica per il numero di tifosi presenti - da Casa Milan in direzione piazza Duomo. Sottofondo musicale il coro per Stefano Pioli.

LA ROSA VIENE CHIAMATA DAVANTI AI TIFOSI UNO ALLA VOLTA

A partire da Ciprian Tatarusanu fino al capitano Alessio Romagnoli con la coppa, davanti a Casa Milan sfila l'intera rossa del Milan campione d'Italia davanti a migliaia di tifosi.

PIOLI: "DICEVANO CHE ANDAVAMO FORTE PERCHE' SENZA TIFOSI, NON AVEVANO CAPITO UN C..."

Intervenuto direttamente dalla piazza davanti Casa Milan, Mister Pioi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “Quelli che dicevano che andavamo più forte senza di voi, non ci aveva capito un ca**o”

IL VICE DI PIOLI: "SIAMO FELICISSIMI"

"Stiamo vivendo un sogno che è diventato realtà. Io e tutti i miei collaboratori siamo qui per gioire insieme a tutto il popolo milanista" ha commentato Giacomo Murelli, il vice di Stefano Pioli.

BONERA: "UNA GRANDE EMOZIONE"

"Ho già vissuto questa emozione da giocatore, ma è la mia prima volta nello staff del mister. Ringrazio tutti i colleghi che hanno reso possibile questo sogno".

IL TRAGITTO DEI BUS SCOPERTI