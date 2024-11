Inter: Calhanoglu e Acerbi in gruppo, a disposizione con il Venezia

Recuperato anche Asllani. Contro i lagunari Inzaghi cambierà qualcosa per dosare le forze in ottica Champions e la grossa novità potrebbe essere tra i pali, dove potrebbe fare il suo esordio in nerazzurro Josep Martinez, arrivato in estate dal Genoa a titolo definitivo per 13 milioni di euro più due di bonus. In attacco Taremi dovrebbe far rifiatare capitan Lautaro Martinez, reduce dalla delusione per il settimo posto nella classifica finale del Pallone d'oro (giovedì sera a Montecarlo è arrivata la 'consolazione' del Golden Foot, il 'Toro' succede a Lewandowski), in coppia con Thuram. A centrocampo possibile inserimento di Zielinski dal 1' al fianco di Frattesi e Mkhitaryan, con Barella inizialmente in panchina e Dumfries-Dimarco sulle fasce. Nel reparto arretrato, davanti a Martinez, spazio a Pavard. E domenica sera potrebbe essere l'ora anche dell'esordio stagionale di Buchanan, finalmente pronto dopo l'infortunio alla tibia che l'ha tenuto fuori quattro mesi.