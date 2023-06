Inter, buone notizie in vista del City: Mkhitaryan è recuperato

VERSO CITY-INTER

L'armeno oggi ha svolto l'intera seduta in gruppo ed è disposizione per Istanbul, dove probabilmente partirà dalla panchina come Lukaku

Buone notizie per Simone Inzaghi dall'allenamento di questa mattina in vista della finale di Champions di sabato sera a Istanbul. Per la sfida contro il Manchester City infatti il tecnico dell'Inter recupera al 100% Henrikh Mkhitaryan, che ha svolto l’intera seduta insieme al resto del gruppo ed è quindi a disposizione, e anche Joaquin Correa, che ha iniziato a lavorare con la squadra e ha poi proseguito a parte e domani rientrerà completamente in gruppo. L'argentino sicuramente non giocherà dal 1' a Istanbul, al fianco di Lautaro è ancora in pole position Dzeko, ma probabilmente neanche il centrocampista partirà dall'inizio.

Con tutti gli elementi a disposizione infatti si può cominciare a ipotizzare quale saranno le scelte di Inzaghi per la supersfida con Guardiola: davanti a Onana la difesa sarà composta da Darmian, Acerbi e Bastoni, sugli esterni a centrocampo agiranno Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo, nonostante il recupero di Mkhitaryan, il titolare dovrebbe essere Brozovic con Barella e Calhanoglu al suo fianco. In attacco, come detto, al momento c'è Dzeko in vantaggio per affiancare Lautaro.

Se da una parte infatti lo stesso Inzaghi ha dichiarato di non aver ancora scelto il partner del Toro, lasciando aperta ogni porta e soprattutto mettendo qualche dubbio nella preparazione di Guardiola (visto che lo scenario e le caratteristiche cambiano parecchio in base alla scelta), la sensazione è che il bosniaco, che dagli ottavi in poi ha sempre goicato dal 1', sia sempre in pole position su Lukaku.

È vero che il centravanti belga è in un momento di grande condizione fisica, ma Inzaghi ha fiducia nella coppia d'attacco che lo ha portato fino ad Istanbul e soprattutto nell'ultimo periodo ha visto un'evoluzione da parte dell'attaccante belga, capace di essere in partita da subito anche da subentrato. Potrebbe essere un fattore da considerare e che fa pendere l'ago della bilancia dalla parte del bosniaco.

