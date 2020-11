Inter, Brozovic positivo: quarantena in Svezia, Nainggolan si candida

SANCHEZ STA MEGLIO

Tra risultati che non arrivano, infortuni da smaltire e questione Eriksen, Antonio Conte aveva almeno sperato di aver dribblato il Covid-19 (per quanto questo si possa fare, visto i numeri mondiali della pandemia). E invece l'Inter dopo Nainggolan, Bastoni, Young, Skriniar, Radu, Gagliardini e Padelli (tutti guariti) deve fare i conti con una nuova positività, quella di Brozovic. Il croato dovrà fare la quarantena in Svezia prima di rientrare in Italia, senza via libera per un ritorno anticipato e una veloce negativizzazione salterebbe di sicuro Torino, Real Madrid e Sassuolo: il tecnico nerazzurro studia nuove soluzioni.

Nelle intenzioni del tecnico c'era già quella di far riposare Barella, che sta facendo il pieno di chilometri, ora con l'indisponibilità di Brozovic si aprono le porte per Gagliardini e magari pure per Nainggolan, soprattutto se Vidal (che col Cile ha dimostrato di non aver dimenticato come si segna) fosse spostato sulla trequarti. Il croato stava trovando il suo spazio nel 3-5-2, Conte potrebbe quindi dover ritornare al 3-4-1-2.

Da monitorare anche la situazione di Hakimi, in rete contro la Repubblica Centraficana prima di uscire dal campo per una contusione che non sembra preoccupare i medici nerazzurri. Il marocchino, che è stato fasciato dopo un duro intervento del portiere avversario, sarà valutato al rientro in Italia.

Esaurite le brutte notizie, ce n'è anche una buona per l'Inter. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Sanchez è sceso in campo col Cile solo nei minuti finali: entrato all'83' contro il Perù, è sembrato vivace, sfiorando anche il gol. In attesa di nuovi esami su Perisic (primo tampone negativo ma i tempi di incubazione del Covid-19 fanno tenere alta l'attenzione per qualche giorno ancora), è importante avere alternative offensive a Lautaro e Lukaku, che già non erano in perfette condizioni prima della sosta.