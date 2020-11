Inter in ansia per Hakimi dopo un brutto fallo in Nazionale

Gioie e dolori per Achraf Hakimi. Il difensore dell'Inter è uscito dolorante dal campo durante Marocco-Repubblica Centrafricana (gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali) dopo una duro intervento del portiere avversario. Per Hakimi, che aveva messo a segno il primo gol (il match è finito poi 4-1 per il Marocco), si saprà meglio sabato. Solo dopo le analisi si capirà l'entità della botta ricevuta, ma si tratterebbe di una contusione. E le brutte notizie in casa nerazzurra non sono finite perché Marcelo Brozovic è risultato positivo al Covid-19. Il tutto legato, ovviamente, al caso Vida, sostituito nel primo tempo della sfida contro la Turchia proprio perché anche lui positivo al coronavirus. Insomma, due tegole pesanti per Antonio Conte.