Inter, Brozovic lavora a parte: verso la Juve senza certezze

23/04/2019

Con o senza Marcelo? Un particolare non di poco conto in vista del match contro la Juve, ininfluente per i bianconeri ma importantissimo in chiave Champions per l'Inter. Perché il recupero a centrocampo di Brozovic ha un valore così rilevante in termini di corsa, pressing, geometrie, palle recuperate e assistenze per i compagni da risultare un fattore discriminante nello scacchiere tattico di Spalletti. Ma ad oggi non ci sono ancora certezze sul suo possibile impiego o meno perché il croato si è allenato ancora a parte: saranno dunque decisivi i prossimi due allenamenti (mercoledì e giovedì) per capire se il problema muscolare avuto contro l'Atalanta sarà stato superato oppure no. Ma intanto oggi ha lavorato a parte anche Vecino, solo in via precauzionale però e la sua presenza sabato sera contro la Juve non è al momento in dubbio.