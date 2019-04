Inter: Brozovic ci sarà contro la Juve, Lautaro ancora titolare

24/04/2019

Due buone notizie per Spalletti in vista del big match di sabato a San Siro contro la Juve campione d'Italia per l'ottava volta consecutiva. Per la sfida contro i bianconeri, fondamentale per l'Inter nella corsa alla Champions, il tecnico nerazzurro potrà contare anche su Brozovic e Vecino. Il croato si è allenato in gruppo, mettendosi definitivamente alle spalle la distrazione muscolare alla coscia destra rimediata contro l'Atalanta, che lo ha costretto a saltare la trasferta di Frosinone e la gara casalinga contro la Roma.