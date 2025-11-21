Inter: Bisseck insidia Acerbi, un dubbio a centrocampo per Chivu

In casa Inter salgono le quotazioni di Bisseck in vista del derby di domenica sera. Il tedesco, già provato quest'anno da Chivu al centro della difesa, insidia Acerbi per un posto tra Akanji - l'ultimo a rientrare alla Pinetina dopo gli impegni in Nazionale e pronto alla sua prima stracittadina - e Bastoni. Questo uno dei due ballottaggi aperti nella formazione nerazzurra: l'altro riguarda chi affiancherà Calhanoglu e Barella in mezzo al campo. Sucic o Zielinski? Al momento il croato sembra in vantaggio sul polacco, reduce da due partite con la maglia da titolare con la sua Polonia contro Olanda e Malta ma che comunque ha già riassorbito la stanchezza e lavorato regolarmente con la squadra. Con l'assenza di Dumfries, ancora dolorante alla caviglia dopo la botta rimediata contro la Lazio, praticamente certa la presenza di Carlos Augusto sulla corsia di destra.



E a proposito dell'olandese, c'è il grosso rischio che salti anche la sfida di mercoledì sera a Madrid contro l'Atletico dell'ex Simeone, valida per la quinta giornata di Champions League. E proprio il Cholo, in attesa di affrontare l'Inter, ha ricordato un suo derby da protagonista nel marzo del 1998: "È arrivato il mister e mi ha detto: 'Ti piacerebbe giocare davanti con Ronaldo contro il Milan?'. E io ho risposto: 'Certo'. E ho segnato come un attaccante...", ha detto in un'intervista a Prime Video. E domenica sera nessun dubbio sulla coppia d'attacco nerazzurra: a capitan Lautaro e Thuram il compito di 'bucare' la difesa rossonera.