Compattezza, capacità di soffrire e un Lautaro stellare: l'Inter ora sa di poter sognare in grande

L'Inter torna da Monaco con la fiducia alle stelle e con una rinnovata consapevolezza di poter davvero sognare in grande. La vittoria per 2-1 sul Bayern in trasferta non rappresenta solo un bel passo avanti verso le semifinali di Champions League, ma è soprattutto un messaggio forte e chiaro per le rivali europee: la squadra di Inzaghi c'è, può giocarsela con tutte e non ha paura di nessuno. Un'italiana non espugnava l'Allianz Arena dal 2011 (ci riuscì per ultima l'Inter di Leonardo agli ottavi di quella stagione), un segnale non di poco conto.