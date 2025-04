Champions League, Bayern Monaco-Inter 1-2: Inzaghi si prende il primo round

- L’ultima squadra italiana a vincere sul campo del Bayern Monaco in Champions League era stata proprio l’Inter, negli ottavi di finale nel 2011 (3-2); da allora, sette sconfitte di fila per le squadre italiane, subendo sempre almeno due reti.

- L’Inter ha ottenuto almeno cinque vittorie di fila in Champions League per la prima volta dalla stagione 2009/10 – sei successi consecutivi tra fase a gironi e semifinale di andata in quel caso.

- Le tre vittorie dell’Inter contro il Bayern Monaco (1N, 4P) in Champions League sono tutte arrivate nella fase ad eliminazione diretta (finale nel 2010, ottavi nel 2011 e quarti stasera).

- Il Bayern Monaco ha interrotto una serie di imbattibilità casalinga di ben 22 gare di fila in Champions League (17V, 5N); l’ultima sconfitta interna risaliva all'aprile 2021, proprio in una gara di andata dei quarti (2-3 vs PSG).

- Davide Frattesi è il primo giocatore italiano a segnare con la maglia dell'Inter contro il Bayern Monaco in Champions League.

- Nessun centrocampista della Serie A ha segnato più gol "dalla panchina" di Davide Frattesi nelle ultime due stagioni tra tutte le competizioni (sei).

- Lautaro Martínez ha segnato 22 gol con l'Inter nelle grandi competizioni europee, alla pari di Roberto Boninsegna; solo Alessandro Altobelli ha realizzato più gol in nerazzurro in queste competizioni (35).

- Lautaro Martínez ha segnato sette gol in questa Champions League, l’ultimo giocatore a segnare almeno sette reti in una singola edizione del torneo con l'Inter era stato Samuel Eto’o nel 2010/11 (otto).

- L'ultimo giocatore argentino a segnare sul campo del Bayern Monaco in Champions League prima di Lautaro Martínez era stato Federico Fernández, sempre con una squadra italiana (doppietta con il Napoli il 2 novembre 2011).

- Marcus Thuram ha servito 12 assist in tutte le competizioni da quando gioca all'Inter, la metà di questi sono stati per un gol di Lautaro Martínez.

- L'Inter è la prima squadra a schierare quattro giocatori di almeno 35 anni - Acerbi (37), Sommer (36), Mkhitaryan (36) e Darmian (35) – nell’XI titolare per una gara a eliminazione diretta di Champions League.

- L'Inter ha schierato una formazione titolare con un'età media di 30 anni e 362 giorni, la quarta più alta per una squadra in un quarto di finale di UEFA Champions League.

- Solo il Manchester City (10) ha colpito più legni del Bayern Monaco (nove) in questa edizione della Champions League.