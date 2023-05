L'Inter è stanca? Bastoni: "Siamo allenati, le energie si trovano da sole"

verso l'atalanta

Contro la Fiorentina molti giocatori sono sembrati in riserva di energie ma il difensore nega: "Da cosa si dovrebbe vedere che siamo stanchi?"

Non c'è praticamente stato neppure il tempo di festeggiare la vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina che la testa dei giocatori dell'Inter si è subita dovuta concentrare su sabato sera, a San Siro arriva l'Atalanta per la penultima giornata di Serie A. Una partita fondamentale in chiave qualificazione europea visto che il quarto posto matematico è ancora da conquistare, contro i bergamaschi basterà non perdere per blindare la prossima Champions League ma il secondo tempo della finale di ieri, con i viola all'assalto della difesa interista, ha acceso qualche campanello d'allarme tra i tifosi nerazzurri: "La squadra sembra stanca". Un rilievo che Alessandro Bastoni: "Siamo stanchi? E da cosa si dovrebbe vedere? Siamo allenati per questo, siamo dei professionisti".

Quella di ieri all'Olimpico è stata la 54.ma partita stagionale per l'Inter, in un'annata che tra l'altro ha visto anche il Mondiale in Qatar a novembre-dicembre, comprensibile ci sia dunque un po' di stanchezza tra i giocatori. Per esempio Lautaro Martinez, arrivato in fondo anche ai Mondiali poi vinti con l'Argentina, è già a quota 64 partite, molte delle quali giocate quasi per intero. Eppure la ripresa in apnea contro i viola non è dovuta a un calo fisico, almeno a sentire Bastoni nella conferenza stampa dopo il match: "Lo staff ci ha aiutato ad arrivare a questo punto. Come ha detto Handanovic vincere aiuta a vincere. Sappiamo quanto sia importante la sfida di sabato e quella del 10 giugno. Le energie si trovano da sole".

Chiaro che l'obiettivo di Simone Inzaghi e dell'Inter è quello di chiudere la pratica già sabato, in modo da poter gestire senza patemi l'ultima partita di campionato in trasferta contro il Torino. Ma l'Atalanta non è cliente semplice e si giocherà il tutto per tutto dunque non è escluso di dover affrontare i granata al massimo delle forze, aggiungendo sforzo fisico verso la finale di Champions League contro il Manchester City. Per dirla alla Bastoni, comunque, "basterebbe" battere l'Atalanta visto che vincere aiuta a vincere e cancella la stanchezza...

Vedi anche inter Inter, la Curva Nord: "Il cuore oltre l'orgoglio. Vogliamo essere ricambiati a Istanbul"