Inter, Bastoni sta meglio e punta il Liverpool. In Champions ci sarà Vidal

VERSO LA CHAMPIONS

La caviglia del difensore è in netto miglioramento e Inzaghi punta ad averlo contro i Reds

La squalifica in campionato gli permetterà di recuperare pensando solo al Liverpool e alla Champions League, ma sulle condizioni di Alessandro Bastoni dall'Inter filtra un cauto ottimismo a meno di una settimana dal big match. Il difensore di Inzaghi continua a lavorare a parte, ma il dolore alla caviglia sta scemando e lo stesso Bastoni sta molto meglio. L'allarme sembra rientrato, ma la situazione verrà monitorata di giorno in giorno. Getty Images

Sensazioni positive per lo staff medico nerazzurro che vede il piede di Bastoni sgonfiarsi sempre più e il dolore alleviarsi. L'obiettivo è avere Bastoni titolare contro il Liverpool mentre in campionato, a Napoli, dove lo stesso è squalificato c'è D'Ambrosio favorito su Dimarco.

Pensando al Liverpool quello del difensore non è l'unico grattacapo per Inzaghi che dovrà fare a meno di Barella squalificato. Vidal è in pole position per prendere il suo posto in mezzo al campo.