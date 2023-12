Inter: Bastoni part-time con l'Udinese, riecco Bisseck dal 1'

INTER

Un recupero per Inzaghi, che deve fare a meno di Pavard, De Vrij e Dumfries. Cuadrado parte dalla panchina

© ipp "Sì sì, ci sarò", aveva detto a inizio settimana a margine della premiazione al Gran Galà del calcio nella top 11 della scorsa stagione, e gli ultimi allenamenti lo hanno confermato. Alessandro Bastoni tornerà a disposizione dell'Inter e di Simone Inzaghi per la gara casalinga di sabato sera a San Siro contro l'Udinese dopo lo stop di quasi tre settimane per una lesione al polpaccio destro rimediata in Nazionale. Il difensore non giocherà comunque dall'inizio: partirà dalla panchina per poi eventualmente entrare a gara in corso e mettere minuti nelle gambe in vista della sfida di martedì sera in Champions League a San Siro contro la Real Sociedad, decisiva per il primo posto nel girone, e della trasferta contro la Lazio di domenica 17 alle 20.45.

Sempre out Pavard, reduce da una lussazione della rotula del ginocchio sinistro nella partita contro l'Atalanta, che potrebbe però rivedersi già in panchina all'Olimpico e dunque in anticipo rispetto ai tempi previsti. Al francese in settimana si sono aggiunti in infermeria De Vrij e Dumfries, che accusano rispettivamente un risentimento agli adduttori della coscia sinistra e un risentimento ai flessori della coscia sinistra e ne avranno per 20 giorni.

Chi dunque in difesa contro l'Udinese? Acerbi è l'unica certezza. A destra Inzaghi potrebbe riproporre Bisseck, che tornerebbe titolare dopo la prestazione a due facce a Lisbona contro il Benfica, avanzando Darmian sulla linea di centrocampo al posto dell'infortunato Dumfries (Dimarco a sinistra), tenendo anche conto che Cuadrado è sì rientrato dopo il problema al tendine d'Achille ma non è ancora al 100%. A sinistra dietro spazio a Carlos Augusto. Centrocampo con Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu. In attacco la coppia d'oro Lautaro-Thuram.