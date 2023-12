Inter, risentimenti muscolari per De Vrij e Dumfries

INTER

I due verranno rivalutati la prossima settimana: l'impressione è che dovrebbero restare fermi circa 20 giorni. Piccola frattura a un dito della mano per Arnautovic

© Getty Images Dall'infermeria dell'Inter arrivano conferme sui problemi muscolari riportati da Stefan De Vrij e Denzel Dumfries nel corso della partita contro il Napoli. Il centrale e l'esterno sono stati infatti sottoposti ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato rispettivamente un risentimento agli adduttori della coscia sinistra e un risentimento ai flessori della coscia sinistra.

Vedi anche Calcio Inter, per Inzaghi anche due note negative da Napoli: i ko di De Vrij e Dumfries

Al momento non sono ancora certi i tempi di recupero, ma dovrebbero aggirarsi intorno ai 20 giorni di stop. De Vrij e Dumfries verranno rivalutati la prossima settimana per capire l'evolversi della situazione. L'obiettivo è riaverli a disposizione per la gara col Genoa prima della fine dell'anno.

Nel frattempo dal report nerazzurro arrivano informazioni anche sulle condizioni di Arnautovic. Appena rientrato da un lungo infortunio, l'attaccante ha riportato una piccola frattura di un dito della mano sinistra nel finale del match col Napoli. Steccato, grazie a una protezione l'austriaco sarà comunque disponibile per la partita contro l'Udinese.