Bastoni: "Inter big europea. Privilegiato la Champions? Non siamo a -20 dalla prima..."

LE PAROLE IN CONFERENZA DI BASTONI

In conferenza, Bastoni ha mostrato il petto: "Il campo dice che siamo una big europea. E non abbiamo snobbato la Serie A mai sentito Inzaghi dire 'non impegnatevi in campionato'. Non siamo a -20 dalla prima e nonostante questo siamo in semifinale di Champions". Infine, sulla questione arbitrale: "Con Marciniak si può dialogare anche se ha il polso fermo. Torti subiti in Italia? Non è un campionato falsato, il campo alla fine parla sempre".

Sulle motivazioni

"Daremo il 110%, siamo a due partite dalla Champions, potenzialmente. Daremo anche di più. Siamo consapevoli di giocare per qualcosa di importante, che non capita tutti gli anni. Abbiamo tanta voglia, tanto entusiasmo e fiducia. Non vediamo l'ora".