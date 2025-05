Pass Champions o Coppa Italia, Orsolini non ha preferenze: "Proviamo a prenderle entrambe"

Riccardo Orsolini si è espresso alla vigilia di una settimana infuocata per il Bologna, che a San Siro sfiderà due volte il Milan: prima venerdì 9 maggio a San Siro in Campionato e poi mercoledì 14 allo "Stadio Olimpico" di Roma per la finale di Coppa Italia. La stella dei rossoblù ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato di non avere preferenze: "Bisognerà cercare di essere concentrati e lucidi per quanto possibile per portarle a casa entrambe. Se dovessi scegliere preferire un trofeo che nella mia carriera manca". Su chi parte con i favori del pronostico, Orsolini ha ammesso: "Sulla carta i favoriti sono loro, ma noi stiamo bene".