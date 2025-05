Lautaro come Crespo: nuovo record in Champions con l'Inter

Il gol realizzato da Luataro Martinez nel ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona è il suo nono in questa edizione di Champions League. L'argentino ha così raggiunto il record di Hernan Crespo per numero di reti fatte in una singola stagione della massima competizione europea. "El Toro" li ha segnati in 13 partite giocate mentre "El Valdanito" ha fatto lo stesso numero di gol nel 2002/2003 in 12 match. Quello realizzato a San Siro è il suo 21° gol in Champions ed è il miglior goleador della storia dei nerazzurri in questo torneo. Se si considera tutte le coppe europee, Lautaro sale a 24 centri ed è secondo solo ad Alessandro Altobelli che ha fatto 35 reti.