A.Fontana: "Inter porterà ancora una volta Milano in alto"

"Partita bellissima, incredibile. Una partita dei tempi andati, in cui si pensava più ad attaccare che a difendere, in cui è emersa la grande determinazione e capacità dell'Inter che porterà ancora una volta Milano in alto": così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, tifoso milanista, a margine della festa all'Arena Brera di Milano per la Finale della 62esima edizione dei 'Trofei di Milano Cortina 2026 - Educazione, Cultura e Sport per i Giovani', sulla partita di ritorno della semifinale di Champions League di ieri sera vinta per 4-3 dai nerazzurri dopo i tempi supplementari.