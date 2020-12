Inter, Barella verso un turno di riposo: col Bologna si rivede Vidal

Antonio Conte contro il Bologna cambierà qualcosa nella formazione rispetto al 3-2 di Mönchengladbach, sia per gestione delle energie che per obblighi dettati dalla condizione fisica di alcuni giocatori. Nicolò Barella rientra nella seconda casistica visto che martedì aveva sofferto di un affaticamento al polpaccio, sul quale aveva giocato tutto il secondo tempo. Oggi seduta personalizzata per l'azzurro che al massimo sarà convocato per finire in panchina ma più probabilmente osserverà un turno di riposo per essere al meglio in vista di Inter-Shakhtar Donetsk.