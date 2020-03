Inter, Barella svela il menù 'take away' del club

Con i calciatori obbligati in casa dall'emergenza coronavirus in attesa di poter riprendere l'attività agonistica, i vari club cercano di gestire la reclusione forzata dei loro tesserati come meglio possono. Non solo programmi di allenamento dettagliati e personalizzati, ma anche il menù dei pasti è studiato nei minimi dettagli e a svelarlo ai propri follower di Intagram è stato Nicolò Barella, che in una storia ha pubblicato il 'take away' organizzato dall'Inter.