Inter, Barella: "Straconvinto del progetto, sono un po' in ritardo"

19/07/2019

Barella ha parlato in conferenza stampa accanto ad Antonio Conte, alla vigilia della sfida con il Manchester United: "Le sensazioni sono buonissime - ha spiegato - Ho raggiunto i compagni un po' piu' tardi e cercherò di raggiungere il 100% il prima possibile". Non così tardi, in ogni caso, di sicuro in tempo utile per capire cosa vuole il tecnico.



"Io sono straconvinto del progetto dell'Inter - ha detto Barella - È il club migliore per me, con un grande allenatore, sono ambizioso e voglio migliorare. Gli allenamenti sono molto duri ma saranno utili nel tempo. Sto cercando di rimettermi al passo con gli altri, il mister ci chiede tanto e noi dobbiamo dare tanto".