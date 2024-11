Inter: Barella ha smaltito i problemi alla coscia, ansia per Calhanoglu

Per il primo posto nel gironcino di Nations League può bastare anche una sconfitta con un gol di scarto contro la Francia e Spalletti sembra orientato comunque a mandarlo in campo. In ottica Inter, la presenza di Barella alla ripresa contro il Verona non pare in dubbio, ma la cautela è massima nei confronti di un calciatore che si è già dovuto fermare in stagione per un problema muscolare, una distrazione al retto femorale della coscia destra patita durante il derby dello scorso 22 settembre.