Serie A, Atalanta-Inter 1-2: Calhanoglu-Lautaro mantengono Inzaghi in vetta

atalanta-inter 1-2

Il rigore di Calhanoglu e il gran gol di Lautaro lanciano la capolista: a Gasperini non basta Scamacca

© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nell'undicesima giornata di Serie A, l'Inter vince 2-1 in casa dell'Atalanta e resta in vetta in campionato. Al Gewiss Stadium, Calhanoglu sblocca la sfida su calcio di rigore al 40', poi Lautaro raddoppia al 57' con un gran gol. Quattro minuti dopo Scamacca segna su assist di Lookman che ruba palla a Dimarco, ma non basta. I nerazzurri salgono a 28 punti assicurandosi il primo posto a prescindere dai risultati di Milan e Juventus mentre la Dea di Gasperini resta a quota 19.

LE STATISTICHE

Lautaro Martínez ha segnato 12 gol nel torneo in corso, l’ultimo giocatore che fatto meglio considerando le prime 11 partite stagionali dell’Inter in Serie A è stato Antonio Valentin Angelillo (19 nel 1958/59).

Hakan Çalhanoglu (36) ha eguagliato Sükrü Gülesin (36) come miglior marcatore turco nella storia della Serie A.

Dal 2017/18 Hakan Çalhanoglu ha segnato 10 rigori su 10 in Serie A, tra chi non ha mai sbagliato dal dischetto nel periodo solo Romelu Lukaku (14/14) ha fatto meglio.

L’Inter ha ottenuto almeno 28 punti dopo le prime 11 gare in una stagione di Serie A per la quarta volta nell’era dei tre punti a vittoria (28 nel 2009/10, 29 nel 2017/18 e 28 nel 2019/20).

L’Inter ha vinto nove delle prime 11 gare di questa Serie A; i nerazzurri non hanno mai ottenuto più vittorie allo stesso punto di un singolo torneo di Serie A – otto i precedenti, l’ultimo dei quali nel 2019/20 con Antonio Conte.

A partire da gennaio 2023, solo Harry Kane (30) ha segnato più reti rispetto a Lautaro Martínez (26) nei cinque maggiori campionati europei.

Hakan Çalhanoglu ha realizzato il suo 4° gol in questa Serie A, già superato il bottino di tre reti registrato nell’intero campionato scorso; tra i centrocampisti del torneo in corso, solo Andrea Colpani (cinque) è andato a bersaglio più del turco.

Gianluca Scamacca ha realizzato cinque reti nel torneo in corso: l’ultimo giocatore italiano che aveva segnato così tanti gol con l’Atalanta nelle prime 11 gare dei nerazzurri in una stagione di Serie A era stato Sergio Floccari nel 2008/09 (cinque appunto).

L’Inter è rimasta imbattuta nelle ultime 10 gare di Serie A contro l’Atalanta (5V, 5N); i nerazzurri non hanno mai ottenuto una serie più lunga di gare consecutive senza ko contro i bergamaschi nel torneo (10 partite di fila senza sconfitte anche tra dicembre 1950 e marzo 1955).

L’Inter ha vinto due gare esterne di fila contro l’Atalanta in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra novembre 1997 e dicembre 2001 (tre in quel caso).

L’Inter è la squadra contro cui l’Atalanta ha perso più gare in Serie A (67).

L’Atalanta ha perso quattro delle prime 11 gare di un singolo torneo di Serie A per la prima volta dal campionato 2018/19.

Con l’assist di questa sera, Ademola Lookman ha tagliato il traguardo delle 50 partecipazioni a reti (50 - 32 gol e 18 assist) nei cinque maggiori campionati europei.

Solo l’Arsenal (sei) ha segnato più reti su calcio di rigore rispetto all’Inter (cinque) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Henrikh Mkhitaryan ha preso parte a quattro reti (due gol e due assist) nelle prime 11 giornate di questo campionato; solo una partecipazione in meno di quelle registrate in tutte le 31 presenze raccolte nella Serie A 2022/23 (cinque – tre reti e due passaggi vincenti).

Rafael Tolói ha ricevuto un cartellino rosso in Serie A per la prima volta dal 22 dicembre 2018 (v Genoa).