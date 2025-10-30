Inter: reazione da grande dopo il ko di Napoli, la rincorsa di Chivu riparte

Il calendario del prossimo mese e mezzo lascia intravedere scontri di alto livello e opportunità importanti, a cominciare dal prossimo weekend: i nerazzurri infatti saranno impegnati a Verona e avranno sulla carta un turno particolarmente favorevole, visto che il Napoli ospiterà un Como in rampa di lancio verso l'Europa e a San Siro ci sarà lo scontro diretto Milan-Roma. Kairat in Champions e Lazio in campionato, entrambe in casa, saranno gli impegni prima della terza sosta nazionali, al termine della quale sarà finalmente tempo di derby: il giorno cerchiato in rosso è il 23 novembre, quando Chivu e Allegri si ritroveranno faccia a faccia in una delle tante sfide potenzialmente decisive di questa stagione che sta davvero entrando nel vivo.