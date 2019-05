Inter, altra settimana di passione: dentro o fuori dalla Champions, come un anno fa. Spalletti nel mirino dei tifosi

20/05/2019

Due vittorie, in casa del Frosinone e a San Siro contro il Chievo , nelle ultime sette uscite in campionato. E ora in casa Inter si rivive un altro psicodramma, esattamente come un anno fa: la squadra di Spalletti si ritrova a giocarsi la qualificazione alla Champions League all'ultima giornata. Il pass sembrava una formalità e invece passerà dalla sfida da dentro-fuori in casa contro l 'Empoli , alla disperata ricerca di punti salvezza.

Una prestazione disastrosa al San Paolo contro un Napoli più motivato, nonostante l'obiettivo già in tasca. Un quarto d'ora: questo il tempo di durata dell'Inter, poi naufragata sotto i colpi di Zielinski, Mertens e Fabian Ruiz quest'ultimo autore della prima doppietta in Serie A. Squadra vuota, senza convinzione. E adesso, sotto con un'altra settimana di passione, a cercare di scacciare i fantasmi e gli incubi, per arrivare concentrati alla sfida contro l'Empoli. Una finale in tutto e per tutto. Da vincere. Senza pensare a quello che faranno l'Atalanta (a pari punti) a Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Milan (indietro un punto) sul terreno della Spal e la Roma (a -3) all'Olimpico contro il Parma. Epilogo impensabile per la squadra di Spalletti, saldamente al terzo posto ma poi incapace di sfruttare i vari match-point che ha avuto sulla sua strada (0-0 contro l'Atalanta e 1-1 contro la Roma a San Siro). "Le voci possono aver condizionato", si è lasciato scappare Spalletti a fine gara, riferendosi a Conte e al suo futuro già dato in nerazzurro. Sarà. Sta di fatto che si torna indietro di un anno, quando all'ultima l'Inter si giocò la Champions all'Olimpico contro la Lazio. Ma i sei punti nelle ultime cinque partite sono un bilancio di una squadra smarrita e impaurita. Che deve assolutamente ritrovarsi in sette giorni. E ritrovare la grinta e i gol dei suoi attaccanti (l'ultimo gol di Icardi su azione risale sempre al 2 dicembre all'Olimpico contro la Roma, Lautaro meglio con Maurito accanto). Dentro o fuori, non si scappa.