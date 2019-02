Inter, altra prova 'da squadra': ma ora il terzo posto non è più inattaccabile

25/02/2019

"Incredibile", "Scandaloso", "Robe da matti". L 'Inter è una furia. Spalletti esplode in tv nel dopo gara: il rigore concesso alla Fiorentina nel recupero è roba da non credere ("Anche i giocatori viola hanno ammesso che c'era petto e non mano"). I giocatori nerazzurri si sfogano su social. Capitan Handanovic: "Siamo incavolati". Un pareggio amarissimo quello di Firenze per l'Inter, che manca per un soffio la quinta vittoria di fila tra campionato e Coppa e che alle spalle vede avvicinarsi Milan e Roma.

Il terzo posto ora è sotto assedio: dopo le vittorie rispettivamente contro Empoli e Frosinone, il Milan è solo a due lunghezze sotto e la Roma a -3. E domenica 17 marzo c'è l'attesissimo derby di Milano. Una partita iniziata malissimo per l'Inter al Franchi con lo 0-1 dopo neanche un minuto, ma la pronta reazione degli uomini di Spalletti è l'ennesima conferma di una squadra che si è ritrovata e che ha ritrovato alcuni dei suoi principali interpreti: vedi Perisic, sempre nel vivo dell'azione e freddissimo anche sul dischetto del rigore, e Nainggolan, tornato il combattente di un tempo, che lotta su ogni pallone fino alla fine. Per non parlare di Politano, spina nel fianco della difesa viola, che firma il sorpasso nerazzurro con la rete più bella della serata del Franchi. Un'altra prova di personalità quella offerta dall'Inter, ma non è bastato. Quel rigore e quel mani di D'Ambrosio visto solo da Abisso non vanno proprio giù. E ora c'e da recuperare il morale, come ha ammesso lo stesso Spalletti. Venerdì sotto con la trasferta di Cagliari: non c'è tempo per la rabbia e i rimpianti.