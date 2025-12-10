Inter, allarme Supercoppa: Acerbi quasi out, attesa per gli esami a Calhanoglu

Tutto si capirà meglio oggi, quando Calhanoglu e Acerbi saranno rivalutati con attenzione dallo staff medico interista, ma le sensazioni non sono buonissime. Il turco, d'altronde, si è dovuto arrendere dopo appena 11 minuti della sfida contro il Liverpool - gara decisiva per i nerazzurri: non sarebbe mai uscito se non avesse avvertito un dolore intenso -, l'azzurro, invece, ha dovuto lasciare il campo al 30' dopo uno scatto per fermare Ekitiké. Mentre però per Acerbi qualche alternativa in rosa c'è, la questione Calhanoglu è ben più complessa perché è vero che Zielinski è già stato utilizzato nel suo ruolo (ieri compreso), ma è altrettanto innegabile che non esista all'Inter un vero e proprio sostituto di Hakan.