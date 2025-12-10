Inter, allarme Supercoppa: Acerbi quasi out, attesa per gli esami a Calhanoglu

I due giocatori, finiti ko nei primi minuti contro il Liverpool, saranno valutati oggidi Alessandro Franchetti
Contrattura all'adduttore per Hakan Calhanoglu, risentimento ai flessori per Francesco Acerbi. La prima diagnosi per i due infortunati di prestigio di casa Inter fa scattare l'allarme dalle parti di Appiano Gentile perché, pur in attesa di esami più approfonditi per entrambi, è evidente che Chivu rischi non poco di perdere due dei suoi leader per la Supercoppa italiana in programma tra una manciata di giorni (l'Inter sarà in campo il 19 dicembre contro il Bologna) in quel di Riad. La speranza è che entrambi possano essere aggregati al gruppo in partenza per l'Arabia Saudita ma, almeno per il difensore, le possibilità che possa recuperare sono davvero ridotte ai minimi termini.
Tutto si capirà meglio oggi, quando Calhanoglu e Acerbi saranno rivalutati con attenzione dallo staff medico interista, ma le sensazioni non sono buonissime. Il turco, d'altronde, si è dovuto arrendere dopo appena 11 minuti della sfida contro il Liverpool - gara decisiva per i nerazzurri: non sarebbe mai uscito se non avesse avvertito un dolore intenso -, l'azzurro, invece, ha dovuto lasciare il campo al 30' dopo uno scatto per fermare Ekitiké. Mentre però per Acerbi qualche alternativa in rosa c'è, la questione Calhanoglu è ben più complessa perché è vero che Zielinski è già stato utilizzato nel suo ruolo (ieri compreso), ma è altrettanto innegabile che non esista all'Inter un vero e proprio sostituto di Hakan.