Inter, brutte notizie per Barella: distrazione al retto femorale della coscia destra

INTER

Il centrocampista nerazzurro si è infortunato nel derby: stop di almeno tre settimane

© afp Nicolò Barella non ha preso parte all'allenamento di questa mattina, il primo post derby dopo la giornata di riposo concessa ieri da Simone Inzaghi. Il centrocampista dell'Inter, sostituito domenica sera al 29esimo del secondo tempo, si è infatti sottoposto ad accertamenti medici per valutare le sue condizioni. Questo il comunicato del club nerazzurro: "Nicolò Barella si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il centrocampista nerazzurro distrazione al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana". Un infortunio che potrebbe tenerlo ai box per almeno tre settimane: lo si dovrebbe rivedere in campo dopo la sosta per le nazionali di ottobre.

Una brutta notizia per Simone Inzaghi, anche perché inizialmente pareva trattarsi di un semplice affaticamento. Il persistere del fastidio ha invece reso necessari gli accertamenti clinici che, come scritto nel comunicato dell'Inter, verranno poi ripetuti settimana prossima: di certo salterà le sfide di campionato contro Udinese e Torino e quella di Champions contro la Stella Rossa. Complice poi la pausa per gli impegni delle nazionali, potrebbe invece tornare a disposizione per la trasferta dell'Olimpico contro la Roma del 20 ottobre.