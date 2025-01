Inter, alla faccia della crisi: numeri record in campionato per dimenticare Riad

"Facciamo notizia se perdiamo", "A volte forse subiamo critiche eccessive" hanno detto Inzaghi e Barella dopo il successo di misura contro il Venezia, quasi a rimarcare questo aspetto anche se la risposta data in campo sarebbe già stata più che sufficiente a replicare a chi ha fatto le pulci al gruppo dopo il derby arabo. Questo non cancella un apporto sproporzionato - in negativo - nella qualità fornito da alcune riserve rispetto ai titolari, a parte la negativa prova di Arnautovic gli stessi Asllani e Zielinski non hanno cancellato del tutto i dubbi che li accompagnano da inizio stagione (anche per un minutaggio complessivamente ridotto che non li aiuta a mettere ritmo nelle gambe ed entrare perfettamente in un meccanismo oliato come quello formato da Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan), e soprattutto la reiterata abitudine a incappare un po' troppo spesso nel difetto più grande di questa squadra: non chiudere le partite nonostante le occasioni create. Delle undici vittorie citate sopra, cinque sono arrivate col minimo scarto: una media assolutamente normale all'interno di una striscia in campionato ma che, analizzando i dati delle singole partite, svela come i anche quei successi sarebbero potuti essere più larghi e almeno uno dei due pari avrebbe potuto portare altri due punti.