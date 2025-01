Barella: "Inter sa ripartire e rispondere alle critiche"

"Dopo una sconfitta sono sempre giorni difficili, soprattutto in un derby con una coppa in palio, ma questa è una grande squadra che sa ripartire e rispondere bene alle critiche, ci piace far parlare il campo. Il gol di Darmian? Lui ha questi gol sulle ribattute, ogni volta che entra in campo è un esempio da seguire, c'è solo da fargli i complimenti e ringraziarlo per quello che ci dà". Così il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella dopo il successo ottenuto dai nerazzurri in casa del Venezia. "Adesso arrivano tante partite in pochi giorni, abbiamo bisogno di tutti e di gestire bene le forze, sappiamo che è difficile ma siamo pronti - ha aggiunto - L'importante è avere a disposizione tutti perché è grazie al gruppo che si vince."