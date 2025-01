Inzaghi: "Facciamo notizia quando perdiamo. Conto su Frattesi, è dentro al progetto"

"Critiche eccessive? Io lo prendo in maniera positiva. Facciamo notizia quando perdiamo, quindi vuol dire che siamo migliorati tanto - ha proseguito Inzaghi -. Vuol dire che in questi anni abbiamo creato tanto. L'ultima sconfitta ci ha fatto male e brucia, ma non cerchiamo alibi e guardiamo avanti". "In campionato abbiamo fatto 43 punti in 18 gare e abbiamo tenuto un ottimo andamento, ma ci sono anche altre squadre che stanno tenendo il nostro passo e dobbiamo continuare così - ha continuato -. Con qualche giocatore fuori è tutto più difficile, ma la squadra sa come fare. Dobbiamo tenere lontane le pressioni".