Inter, al Franchi contro la Fiorentina per la vetta della classifica

L'ANTICIPO

Nerazzurri lanciati, ma i Viola hanno dimostrato di essere la vera sorpresa di questa avvio di campionato

Neanche il tempo di archiviare la quarta giornata che la Serie A torna in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione. Un programma diviso in tre giorni, con le prime gare in programma oggi. Il match più atteso, tuttavia, è sicuramente quello del Franchi, dove la sorprendente Fiorentina di Vincenzo Italia riceve la visita dell'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria tennistica con il Bologna e puntano a confermarsi al vertice della classifica e con una vittoria potrebbero superare momentaneamente il Napoli che è a punteggio pieno dopo 4 giornate. afp

Il tecnico dell'Inter dovrà fare ancora a meno di Vidal, fermato da un risentimento muscolare alla coscia destra. Cauto ottimismo invece per Correa, almeno per la panchina. Scontato al Franchi il ritorno di Dzeko da titolare al fianco di un Lautaro Martinez in grandissima forma.

Proprio la sfida tra il Toro e il gioiello della Fiorentina Dusan Vlahovic sarà il piatto forte della serata. In casa viola si respira grande entusiasmo e voglia di stupire ancora. "Non avrei mai pensato di arrivare con questo spirito alla gara contro l'Inter.

Ci sarà molta attenzione nei nostri confronti domani, dovremo stare concentrati. Giocare questa partita per noi sarà ulteriore motivo di orgoglio, affronteremo i campioni d'Italia", ha detto Italiano ieri incontrando i giornalisti in conferenza stampa.

La Fiorentina è molto agguerrita anche perché non vince contro l’Inter in Serie A dall'aprile 2017 (5-4 a Firenze): nelle ultime otto sfide quattro successi nerazzurri e quattro pareggi. Dal 2017/18, infatti, l’Inter è l’unica formazione tra quelle affrontate più di due volte in campionato che la formazione viola non ha mai battuto.

