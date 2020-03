Inter, addio a Joaquim Peirò: nella leggenda col gol al Liverpool

AVEVA 84 ANNI

Il mondo del calcio dice addio a un pezzo della Grande Inter: è scomparso a 84 anni Joaquim Peirò. L'attaccante spagnolo rimase due stagioni in nerazzurro vincendo una Coppa Campioni (celebre il gol di astuzia al Liverpool che scatenò la rimonta nella semifinale di ritorno) e una Coppa Intercontinentale nelle stagioni 1964/65 e 1965/66. In Italia Peirò aveva vestito anche la maglia di Torino e Roma. Inter, addio a Joaquin Peirò













































Peirò, due stagioni nell'Inter di Herrera, era l'attacante della squadra che vinse Coppa Campioni e Coppa Intercontinentale del 1965.



















































Peirò era l'attaccante di punta dell'Inter di Herrera, dove prese il posto di Aurelio Milani. In nerazzurro 47 presenze e 16 gol tra cui quello al Liverpool nel 1964-65: lo spagnolo sorprese alle spalle il portiere Clemence sfilandogli il pallone e segnando a porta vuota il 2-0 che qualificò l'Inter in finale dopo il ko dell'andata per 3-1. La vittoria della Coppa Campioni portò l'Inter all'Intercontinentale dove Peirò segnò il gol di apertura a San Siro nel 3-0 all'Independiente.

In carriera anche le maglie di Real Murcia e Atletico Madrid. Dopo il ritiro aveva intrapreso la carriera di tecnico allenando Granada, Figueres, Atletico Madrid, Real Murcia, Badajoz e Malaga.