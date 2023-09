Inter, Acerbi: “Finale Champions, potevamo vincere. La malattia mi ha trasformato”

Alla vigilia della sfida alla Real Sociedad, Francesco Acerbi è il protagonista di un'intervista realizzata per il Magazine UEFA e il difensore dell'Inter, tra la cavalcata Champions della scorsa stagione e gli obiettivi per quella in corso, ha parlato anche del momento più delicato della sua vita, quando ha dovuto combattere contro il cancro: "Facevo cicli di chemio, da lunedì al venerdì, per quattro volte ogni tre settimane. Stavo in ospedale quasi tutto il giorno, per 6-7 ore. La malattia mi ha trasformato in una persona migliore, più 'seria'. Sono contento di questo perché mi ha permesso di ottenere molti risultati calcistici. Potevo pure smettere di giocare".