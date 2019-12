Inter: "Dal CorSport lettera offensiva verso Conte: niente conferenza"

L'Inter ha deciso di annullare la conferenza di Antonio Conte alla vigilia della sfida del Franchi contro la Fiorentina. Una presa di posizione resa nota con questo comunicato: "Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l’aggressione nel commento. Per dare un segnale a tutti i media "che devono garantire il rispetto delle persone" oggi non si terrà la conferenza stampa".

Facciamo dunque un passo indietro, per dovere di cronaca, per contestualizzare il tutto. Ieri (13 dicembre), il Corriere dello Sport ha pubblicato una mail di un "tifoso" che trattava dell'eliminazione dell'Inter dalla Champions dopo il ko con il Barcellona. Una lettera, poi commentata dal giornale stesso, che la società Inter ha ritenuto offensiva nei modi e nei toni verso Antonio Conte (protagonista delle considerazioni del tifoso in questione) optando così per questa ferma presa di posizione che arriva, oltretutto, una settimana dopo le polemiche, sempre riguardanti il Corriere dello Sport, dovute al titolo "Black Friday" a corredo della foto di Lukaku e Smalling utilizzata come presentazione in prima pagina della sfida tra Inter e Roma dello scorso 6 dicembre.

LA LETTERA DEL TIFOSO PUBBLICATA DAL CORRIERE DELLO SPORT

“Salve signor Italo (Italo Cucci, ndr), godo (si può dire) nel vedere la grande Inter surclassata dal Barcellona B che ha fatto vedere come si gioca a pallone a quell’esaurito del suo allenatore. Poi sentire i due telecronisti che continuavano a rimarcare le assenze di Sensi e Barella! Va bene che per salvare la pagnotta (stipendio) si può dire di tutto, però un po’ di onestà non guasterebbe. Giocavano contro il Barcellona B! Dimenticavo, non sono tifoso né della Juve né di altre squadre di prima faccia, ma tifoso del Bologna, però contesto questa beatificazione di Conte che nella sua carriera, nonostante le vittorie, non ha mai fatto vedere un bel gioco...

Una mail a cui il destinatario, Italo Cucci, ha così replicato:

“Alla sua cattiveria aggiungo la mia che son disposto a far diventare tormentone: quando confesseranno, dirigenti (anche amici…) e tifosi dell’Inter che senza Icardi hanno buttato via la Champions…e forse anche il resto? Slogan: NO ICARDI, NO PARTY“.

A FIRENZE PER TENERE LA VETTA DELLA CLASSIFICA: QUESTIONE DI TESTA

E dunque, per la prima post-Champions dei nerazzurri, salta conferenza di Conte. Detto questo, domani sera al Franchi per l'Inter c'è un solo imperativo: allontanare le ombre calate martedì sera dopo il ko con il Barcellona. Una questione... di testa, insomma: reagire, prima di tutto a livello mentale, per mantenere la vetta della classifica. Il lavoro di Antonio Conte, in questi giorni di transizione tra l'Europa e il campionato, è stato incentrato soprattutto su questo aspetto e contro la Fiorentina il tecnico nerazzurro si attende risposte positive soprattutto a livello mentale.



Conferme che dovranno arrivare dai soliti noti, si intende: perché anche al Franchi, per forza di cose, sarà una serata, numericamente parlando, di emergenza. Il solo Candreva, infatti, può rientrare tra gli abili e arruolabili. Per gli altri infortunati, compreso Asamoah, nulla da fare (Sensi e Sanchez hanno dato segnali confortanti negli ultimi giorni, ma la data del loro rientro non è stata comunque anticipata). Qualche rotazione, specie in difesa, è invece all'ordine del giorno (dovrebbe riposare Godin), scelte forzate però a centrocampo e in attacco. Con oltretutto il "pericolo giallo" che incombe su Skriniar, Brozovic, D'Ambrosio e Lautaro (oltre a Barella, comunque ai box). Ma non è questo il momento di fare calcoli: l'Inter non può permetterselo.