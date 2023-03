Ingresso negato ai tifosi dell'Inter al Do Dragao, Uefa apre indagine sul Porto

IL CASO

Da chiarire la responsabilità della gestione sicura degli spettatori e della relativa politica di biglietteria

© Getty Images Dopo la denuncia presentata dall'Inter, l'Uefa ha avviato alcune indagini sulla gestione della vendita dei biglietti al Do Dragao per il ritorno degli ottavi di Champions col Porto. L'iniziativa è stata presa dopo che martedì sera a oltre un centinaio di tifosi muniti di tagliandi nerazzurri era stato impedito l'accesso all'impianto sportivo. Stando a quanto riportato da una fonte dell'Uefa all'agenzia portoghese Lusa, l'indagine riguarderebbe "la responsabilità della gestione sicura degli spettatori e della relativa politica di biglietteria" da parte delle autorità competenti.

"L'Uefa è stata informata che un gran numero di tifosi in trasferta aveva acquistato i biglietti per le sezioni destinate ai tifosi della squadra di casa - ha spiegato la fonte -. Il regolamento Uefa prevede che il 5% della capienza dello stadio debba essere fornito alla squadra in trasferta, in un'area riservata ai supporter. Tra i due club sono state discusse misure per trovare una soluzione".

Al termine della partita di martedì, che ha sancito l'uscita del Porto dalla Champions League, l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, aveva annunciato la presentazione di un reclamo ufficiale alla Uefa sulla questione. Nel frattempo sui social da ieri sera circolano diversi video di tifosi dell'Inter accalcati agli ingressi dello Stadio do Dragao nel tentativo di entrare essendo in possesso di un biglietto per il settore destinato ai tifosi del Porto.