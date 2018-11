Incredibile: il Senegal sbaglia indirizzo e-mail dell'Inter e Keita resta a casa

13/11/2018

Keita Baldé non convocato dalla sua Nazionale (il Senegal) è una notizia che fa sorpresa: non per quel (poco) che l'attaccante sta facendo all'Inter, piuttosto per il fatto che Keita è uno dei punti fermi della Selezione africana. Ci potrebbe stare una scelta tecnica da parte del suo ct, ma non è questa la spiegazione. Il fatto -di per sé curioso e sconcertante- è che la Federcalcio senegalese ha sbagliato indirizzo e-mail e ha inviato il fax della convocazione di Keita al vecchio indirizzo di posta dell'Inter.



Lo ha spiegato il vicepresidente della FSF, Addoulaye Sow. "Abbiamo inviato la convocazione al vecchio indirizzo e-mail che l'Inter non usa più. Hanno cambiato il loro indirizzo e ci hanno inviato una lettera in tal senso. Allo stato attuale il giocatore non può muoversi perché il suo club è intransigente".

La partita è fra Senegal e Guinea Equatoriale, si gioca venerdì 17 novembre e vale per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2019.